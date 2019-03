Amaia Salamanca confiesa qué es lo que estaría dispuesta a hacer por amor

Amaia Salamanca ha visitado el plató de 'El Hormiguero' junto a Álex García para hablar sobre el estreno de su nueva serie 'Tiempos de guerra' que se estrena este miércoles en Antena 3. Durante la entrevista el presentador, Pablo Motos, les propuso un juego a los actores en el que Amaia confesó que es lo que le haría dejar su gran carrera profesional.

Al preguntarles hasta donde llegarían por amor, la actriz contestó: "Por amor a unos hijos sí, pero por amor a una pareja… si la pareja también te quiere no te pediría algo así", aseguraba Amaia, quien tiene tres hijos con el empresario Rosauro Varo: Olivia, Nacho y Mateo.

La intérprete ha confesado que su marido siempre ha sido un gran fan de verla en la pantalla y constantemente la anima para que disfrute de este momento profesional que está viviendo: "Este año, me quedo sin vacaciones. Rosauro tendrá que ocuparse un poco más de los niños porque pasaré bastante tiempo fuera trabajando. Cuando viene una etapa así de maravillosa hay que aprovecharla", decía.

"Al final, la familia y los amigos son los que más te apoyan y menos te van a juzgar de forma negativa", asegura Amaia, quien en los próximos meses rodará dos películas más: "Cuando pasa el tres tienes que cogerlo, y no sentirte culpable por tener hijos. Hay que saber delegar porque a mí me gusta mi profesión y luego me gusta mi vida en familia", decía.

