Amaia Salamanca celebra su 31 cumpleaños con una fiesta entre amigas

Amaia Salamanca celebró su 31 cumpleaños el pasado domingo en la escuela de cocina 'Punto Cook', que ofrece preparar y degustar tu propio menú. Casi un mes más tarde, la actriz logró reunir a sus 20 amigas y disfrutar con ellas de esta velada tan original. Manuela Velasco, Miriam Gionvanelli o sus cañadas Amalia Varo y Macarena Martin no se quisieron perder el cumpleaños de la actriz y disfrutar de una buena comida de chicas.

Fue la propia intérprete la que quiso compartir en sus redes sociales este divertido dia que pasó con sus amigas cocinando y comiendo. "Son todas las que están, pero no son todas las que son. Las mujeres de mi vida. Celebraciones de cumple. Por fin", escribió junto a la imagen en la que aparecen todas sonriendo alrededor de la mesa.

En numerosas ocasiones, Amaia ha comentado que le gusta comer y por ello se cuida más ya que no le gusta privarse de una buena comida. "Soy de esas personas que disfruta comiendo. Como lo que me apetece y lo que me gusta. Soy adicta al chocolate y eso me obliga a hacer deporte con más frecuencia", aseguró en una reciente entrevista donde no descarte tener un cuarto hijo.