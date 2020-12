La surrealista historia del pez muerto de Amaia Romero que lleva congelado dos años: "Me daba pena tirarlo"

Amaia Romero ha desvelado su secreto más personal que llevaba oculto muchos años. Durante su visita al plató de 'El Hormiguero', la cantante ha dejado sin palabras a Pablo Motos tras contar una impactante historia que, haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, no ha tenido desperdicio. Y es que, la artista ha confesado que lleva dos años guardando el cadáver de su pez en el frigorífico.

''Fue un día que se me murió un pez y yo estaba sola en casa'', ha comenzado explicando. ''Me daba pena tirarlo por el váter, me daba pena tirarlo a la papelera así que dije ''lo voy a congelar para despedirlo más adelante'''', ha continuado narrando, con gran sentido del humor, la surrealista historia que ha despertado incluso hasta la incredulidad de Alizzz, con quien recientemente presentaba su nuevo y exitoso single 'El Encuentro', que se encontraba sentado a su lado.

La de Pamplona ha admitido que, a día de hoy, dos años después, su fallecido pez que se llamaba Tulipán sigue dentro del congelador porque no ha encontrado la manera de cómo despedirse de él. ''Yo tengo esperanza de que reviva'', ha contado Amaia, que ha desatado la risa entre la gente.

Además, ha desvelado que incluso alguna vez se ha llegado a plantear el ponerlo en la sartén, una decisión que finalmente nunca tomó puesto que, bromeando, hacía referencia a que, tras dar positivo en coronavirus recientemente, no está segura sobre si ya ha recuperado o no el olfato y el gusto. ¡Dale al play para conocer todo lo que ha dicho!

Seguro que te interesa...

El triste mensaje con el que Amaia ha comunicado su positivo en coronavirus: ''Ha sido inesperado''