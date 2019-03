Amaia Romero habla sobre los rumores de ruptura con Alfred García

La relación de amor de Amaia y Alfred es una de las más bonitas de los últimos tiempos pues todos hemos visto como los dos se iban enamorando dentro de la academia. Además, el próximo 12 de mayo los veremos en el Festival de Eurovisión representando a España con 'Tu canción'.

Un tema muy significativo pues habla un poco sobre cómo empezó su amor y de los primeros sentimientos cuando inicias una relación. Aunque ahora la pareja ha tenido que hacer frente a varios rumores que apuntaban que habían roto.

Ha sido Amaia quien se ha manifestado al respecto cuando le preguntaron directamente sobre esta cuestión mientras hacia un directo en Instagram Stories. A lo que la artista contesto con la naturalidad que le caracteriza que seguía con Alfred: "Sí, que me han llegado comentarios de la gente diciendo que hemos roto pero no, no, claro que sí. O sea que sí que seguimos".