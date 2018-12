Amaia Romero confiesa qué sintió cuando vio la portada de Alfred llorando

La extriunfita, Amaia Romero, se sincera y abre su corazón más que nunca en una entrevista para el medido musical independiente Jenesaispop, y es que como ella misma explica, han sido tantos los acontecimientos ocurridos durante los últimos meses que se ha visto un poco sobrepasada.

"Hubo una temporada que tenía como un montón de cosas que hacer y no tenía tiempo de hacer nada y cuando estaba con mi familia o gente con la que tengo confianza, todo me sentaba mal, era como si yo fuese el centro del mundo", confirmaba la cantante asegurando también que su hermano tuvo que darle un toque de atención: "Me tuvo que decir mi hermano: 'oye, Amaia, es que estás'. Me di cuenta, dije 'es verdad'. Empecé a llorar y, bueno, bueno, fue un poco...".

Tras su salida de 'Operación Triunfo 2017' como ganadora, Amaia no ha parado de ser portada en los medios del corazón, al principio por su relación con Alfred, y ahora, por su posterior ruptura, en la que asegura no entender cómo lo medios pueden llegar a publicar cosas tan personales.

"Ese momento fue como... pena por la sociedad. A mí al final me da igual, tampoco estaba matando a nadie, son momentos que todo el mundo tiene en su vida. Sí que es verdad que joder... no tienen respeto", explicaba la extriunfita sobre la reciente portada que publicó Lecturas donde Alfred aparecía completamente destrozado y llorando: "Hasta que punto es legal. Me pregunto en qué momento ves a una persona llorando y te pones... Me intento imaginar el momento de que una persona está ahí con una cámara de fotos, viendo a dos personas pasándolo mal... y me parece impensable. Me parece como algo superinhumano".

Amaia intenta que nada de esto le afecte pero es inevitable no sentir nada al ver como toda tu vida está saliendo en todos los medios y a confirma que: "Me sentí hasta humillada. Humillada tampoco... pero era demasiado íntimo".

Y es que las declaraciones de Amaia nunca tienen desperdicio.