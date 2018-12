Amaia Romero y Alfred García guardan las distancias en su reencuentro

Desde que Amaia Romero y Alfred García rompían su relación y salían a la luz las duras imágenes de su ruptura, sus fans estaban esperando ansiosos el reencuentro de la ex pareja en la Gala especial de Navidad de OT, a la que acudían también otros concursantes de la edición. Pero si pensaban que les iban a sorprender con un dueto en el escenario, más bien sucedió todo lo contrario.

Cuando Alfred salió al escenario, decidió cantar la canción 'Et vull veure' que le compuso en su día a Amaia y que ha incluido en su nuevo disco haciendo una colaboración con ella. Todos esperaban impacientes la reacción de la cantante, que no fue otra que tocar durante su actuación la canción de su colaboración con el grupo Carolina Durante, 'Perdona (sí que sí)', justo después de que se haya confirmado su romance con el líder del grupo, Diego Ibáñez. Un detalle que no sentó nada bien a muchos de los fans de Alfred.

Eso sí, unos días antes, durante los ensayos de la gala, todos se reunieron para celebrar además un 'amigo invisible'. En la foto que compartieron algunos de los extriunfitos se puede ver a Amaia y Alfred posando agarrados junto al resto de sus compañeros, pero su ansiado dueto no se produjo sobre el escenario.