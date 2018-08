Amaia Montero denuncia el acoso constante al que se ve sometida

Amaia Montero ha experimentado una ola de polémicas desde que su renovada imagen llamara la atención de todos. Desde ese momento ha desatado un sin fín de comentarios por parte de sus fans quienes ahora muestran su decepción por los fallos que ha tenido la artista en los útlimos conciertos.

Y es que en esas presentaciones parece que la ex solista de 'La Oreja de Van Gogh' ha tenido muchos descuidos durante sus actuaciones. Razón por la que el público que ha estado presente le ha abucheado y lanzado toda clase de silbidos mientras cantaba.

Pero parece que según las declaraciones de la vasca, el motivo de sus fallos no ha sido por su culpa, sino por parte de su equipo. Un incoveniente que se le ha escapado de las manos y por el que ha sufrido acoso a través de las redes: "La verdad es que no sé porqué ha venido toda esta avalancha. Yo he pasado página. Todo este especie de acoso solo me ha ocurrido aquí, en España. Es acoso, bullying o lo que quieras. Yo me he sentido mal y no quiero hablar más de esto. Pero no sé a qué es debido porque "Nacidos para creer" solo dice verdades como puños".

Este bombardeo de críticas han hecho que la artista de 42 años no se sienta bien trata y cómoda en España porque "solo se habla de lo malo y no de lo bueno": "He estado en Latinoamérica y allí me quieren muchísimo y hay un respeto y una adoración grande desde hace años. Pero a mí no me pasa nada de esto allí", comentaba al periódico gallego. "Este país es, a veces, bastante duro", concluía.