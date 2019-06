El motivo por el que Amaia no guarda un buen recuerdo de su paso por Eurovisión

Amaia no guarda un buen recuerdo de su paso por Eurovisión. La ganadora de OT 2017 confesaba hace poco que hubiera preferido no participar en el certamen, y ahora, durante una entrevista a Cadena 100, ha revelado los motivos.

"Yo no decidía absolutamente nada. No tenía el poder de decisión que tengo ahora. Era algo que no me gustaba y no estaba cómoda con eso. No me representaba lo que estaba haciendo", aseguraba la extriunfita.

Y añadía: "No estuve muy cómoda. Ahora la escucho (‘Tu canción’) y no siento que me represente. Lo que estoy haciendo ahora, sí. Era duro. Iba a un sitio que decía '¿qué hago yo aquí?' '¿por qué me tengo que poner eso'?".

De ahí que ni siquiera acudiera con el que fuera su compañero y pareja, Alfred, a la fiesta para cederle el testigo de Eurovisión a Miki. Aun así, valora la parte positiva que sacó de todo ello: "Fue un poco mierda pero ha formado parte de mi vida y he aprendido muchas cosas. Hicimos muchas entrevistas y aprendimos cómo funciona todo. Me ha servido bastante".