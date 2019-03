Amaia evita la posibilidad de verse con Alfred

Después de enamorar a toda España y hacernos soñar sobre los escenarios, el fin de ‘Almaia’ sorprendió a más de uno. El fenómeno que nació en Operación Triunfo y que comenzó con la canción City of Stars terminó también, como no podía ser de otra forma, de forma mediática.

Amaia Romero y Alfred García durante su actuación en El Prat de Llobregat (Barcelona) | Roser Gamonal | Instagram @alfredgarcia

Antes de salir a la luz la noticia, la pareja fue vista por última vez en la Gala People in Red en noviembre, que fue cuando el catalán se puso a llorar desconsoladamente cuando vio que no habría una nueva oportunidad con la que hasta hacía poco era su chica. A partir de ese evento, no han vuelto a coincidir y ambos se han dedicado a seguir con sus carreras en solitario.

Fue en la gala de la elección del nuevo candidato para representar a España en Eurovisión 2019, celebrada el 21 de enero, cuando se desataron los primeros rumores. Alfred acudió solo al evento para brindar su apoyo a Miki y su canción ‘La Venda’.

Los fans no tardaron en hacerse eco de la ausencia de Amaia y se empezó a especular que la cantante pamplonica podría estar evitando a su ex. Unas especulaciones que parecen ir cogiendo peso con el nuevo desplante de Amaia hacia su relación con Alfred y todo lo relacionado con Eurovisión, ya que la ganadora de OT 2017 no ha respondido a la invitación para acudir a la Pre-Party de Eurovisión Spain el próximo 20 de abril.