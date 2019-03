Álvaro Vargas Llosa sobre Isabel Preysler: "Me parece una persona interesante, una persona elegante"

Isabel Preysler ha ganado un amigo dentro de la familia Vargas Llosa y es que pese a toda la polémica suscitada desde que salió a la luz el romance de la embajadora de Porcelanosa con el escritor Mario Vargas Llosa, ha sido el hijo del escritor, Álvaro Vargas Llosa, quien ha intervenido a favor de la Preysler. Todo ello debido también a la emisión de una entrevista suya en televisión en la que Álvaro consideraba que no había quedado totalmente claro lo que tenía que decir.

En un comunicado vía Twitter a través de la cuenta de su mujer, el hijo del escritor ha dejado claro lo que piensa sobre la novia de su padre: "Isabel Preysler me parece una persona interesante, una persona elegante, y evidentemente representa para mi padre algo importante".

Pero no se ha quedado ahí, sino que mediante el perfil de su mujer, Susana Abad, ha seguido publicado noticias sobre sus padres, sobre el estado de ánimo de su madre, sobre la separación. Aquí, el comunicado oficial:

"Me he sentido obligado a conceder, después de mucho tiempo, una entrevista a Mediaset en España en relación con mis padres por la abundante información periodística que hace referencia a mi familia y que, al referirse a mí, por lo general no refleja bien mi manera de pensar. La entrevista que se ha divulgado hoy por televisión es un resumen incompleto de lo que he dicho. Comparto con ustedes el tenor de todo lo que dije para que tengan una idea más cabal de lo que pienso. No incluyo las preguntas del entrevistador, sólo mis respuestas, que transcribo de memoria y se aproximan lo más posible a lo que dije: