Álvaro Rico y Ester Expósito han sido una de las parejas de ensueño que supieron cautivar al público con sus personajes de Polo y Carla en la exitosa serie 'Élite'. Sin embargo, a principios de agosto saltaban las alarmas que anunciaban el fin de su relación después de un año y medio juntos.

Fueron la ausencia de fotos y que dejaran de verse juntos en actos públicos, las pruebas de una ruptura inminente. Una ruptura sobre la que ninguno se había pronunciado ni reconocido de forma oficial hasta ahora, cuando Álvaro se ha atrevido a hablar del tema en una entrevista concedida en exclusiva para la revista ¡Hola!

"Lo que yo viví con Ester, porque ya no estamos juntos, aunque la quiero muchísimo, fue bueno para digerirlo todo", ha reconocido. "Sigo teniendo buena relación con ella. Y nunca la voy a perder, aunque la prensa pueda decir muchas cosas. Pero todo lo que he vivido en Élite ha sido maravilloso, conocer a todos mis compañeros. De Élite me llevo más que una serie, me llevo amigos, me llevo relaciones y me llevo amor. Y seguirá siendo así siempre", recoge el citado portal.

Por su parte, Ester tuvo que enfrentar hace poco una situación bastante complicada en redes, cuando denunció la cantidad de comentarios machistas que le habían llegado a raíz de una entrevista que realizó y que tenía por título: '¿Qué harías si te encuentras a Ester Expósito en un baño?'.