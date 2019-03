La tajante respuesta de Álvaro Muñoz Escassi sobre su nueva cara

Álvaro Muñoz Escassi ha querido responder a todas aquellas críticas y comentarios sobre su nueva cara. El jinete aparecía ante los medios hace tan sólo unos días con el rostro cambiado en el Festival de Cine de Málaga, lo que hizo pensar que se había sometido a algún retoque estético.

Pero según ha manifestado, la realidad es otra completamente distinta. Tal y como él mismo ha publicado en su perfil de Instagram: “Ante tanto discurso, solo he tenido una reacción alérgica al sol”.

Y no sólo eso, sino que además defiende la libertad de pasar o no por quirófano para mejorar su aspecto: “El día que necesite o me apetezca mejorar mi estado físico, lo haré”.