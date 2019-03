El altercado de Blanca Suárez con la policía por la que casi acaba detenida

La vida de los actores no es del todo fácil cuando tienen que interpretar escenas un tanto peligrosas por exigencias del guion. O si no que se lo digan a Blanca Suárez quien ha tenido que lidiar directamente con la policía mientras rodaba una película.

Así lo ha relatado la actriz en su blog donde detalla la escena por la que casi la llevan a la cárcel que consistía "en cruzar la Gran Vía a pelo". Con el semáforo en rojo para los peatones, la actriz debía atravesar una de las calles más transitadas de Madrid, a lo que había que sumar su caracterización, que define como "unas pintas un tanto dudosas y extrañas a la par que llamativas".

"Me pasaban a escasos centímetros e, incluso, muchos no cambiaban su trayectoria", escribe Blanca, a la vez que declara que lo que más le asustó fue que los coches en ningún momento hicieron el amago de parar o apartarse. También añade lo curioso que le pareció la reacción de la gente al verla cruzando la calle como una loca, donde muchos optaron por gritar para llamar su atención.

"De repente una mano me agarró del brazo y me giró", relata. "Y yo cerrando los ojos descubrí que era la Policía Nacional la que me estaba pidiendo explicaciones y tratándome como si fuera una tarada real en mitad de la Gran Vía de Madrid". Ante esto Suárez conservó la calma como pudo y optó por explicarle, como pudo, que estaba en mitad de un rodaje. "Él se quedó realmente paralizado y empezó a buscar la cámara a su alrededor".

Finalmente Blanca hace una reflexión de lo que supuso para ella esta experiencia: "Si consigues verlo como algo extraordinario, puedes incluso sentirte afortunado por hacer cosas que como ciudadano de a pie muchas veces sería imposible que llevaras a cabo", afirma. Aunque, eso sí, como ella misma dice en esta ocasión pudo haber acabado mal. "Era perfectamente normal que no sólo me hubiera llamado la atención, ¡sino que me hubieran detenido directamente!", termina diciendo.