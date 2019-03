Alonso Caparrós se da el 'sí quiero' con Angélica Delgado

El presentador Alonso Caparrós se ha dado el 'sí quiero' con su prometida Angélica Delgado. La pareja se ha casado en una romántica ceremonia celebrada al aire libre en la playa, un precioso enlace que el presentador ha querido mostrar a todos a través de las redes sociales, por ello publicó una foto del momento del 'sí quiero' acompañado del siguiente comentario: "Ya está chicos... Soy un hombre felizmente casado. Gracias por todo".

Al periodista le gusta compartir los momentos más felices en las redes sociales, por ese motivo publicó un vídeo en Facebook donde aparece él junto a su recién mujer disfrutando de la playa horas antes de la boda.

Caparrós se siente muy feliz, sobre todo después de haber pasado una mala época, en la que el mismo confesó en 2013 que había llegado a tocar fondo, declarando: "Mi vida estaba colapsada, no le veía ningún sentido, llegué a tocar fondo, no tenía ilusión por nada, me sentía enfadado y dolido con el mundo. Tenía problemas con Hacienda, acababa de romper una relación sentimental y quedé muy tocado, se me cayó el mundo encima y me superaron los agobios. Y decidí desaparecer totalmente".