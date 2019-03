Almudena Navalón le declara su amor a Manuel Carrasco en su felicitación de cumpleaños

La felicidad es un estado continúo en Manuel Carrasco desde hace un tiempo, y es que el cantante está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Éxito laboral, personal y pronto será papá por primera vez junto a su novia, Almudena Navalón.

El artista acaba de cumplir 36 años y lo ha celebrado con su pareja en una cita muy romántica. Almudena llenó su casa de globos, tartas, velas y una bandeja de dulces en forma de corazón. De fondo sonaba, In the Light, The Lumineers, una canción perfecta "para este domingo de cumpleaños", publicó en su blog.

Pero además, la periodista quiso declararle su amor a través de las redes sociales con una felicitación preciosa: "Desde anoche estamos celebrando el cumpleaños de mi amor, mi mejor amigo, mi compañero y mi todo", escribió la periodista en su cuenta de Instagram.

Por su parte Manuel agradeció todos los mensajes que había recibido de sus fans felicitándole el aniversario: "Gracias por cada felicitación! Me hacéis muy feliz. Os quiero! 😘".