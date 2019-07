Alma Cortés se encuentra en el centro del foco mediático tras los rumores de un posible embarazo con su novio Juan José, y finalmente la hija de Raquel Bollo, aunque no haya hecho ninguna declaración pública, se ha expresado a través de sus redes sociales.

Alma se ha ido de vacaciones junto a su novio a disfrutar unos días en las playas de Mallorca. Así lo ha compartido con todos sus seguidores de Instagram con una bonita imagen junto a Juan José, el cual presentó públicamente hace más un mes, y Alma le ha querido dedicar unas tiernas palabras.

"Según la forma de andar de cada cual se puede saber si ha encontrado su camino. Yo ya no camino, yo bailo. Bailo con tus ganas de hacerme la vida más bonita. Bailo si eres tú quien me coge la mano. y no he dejado de bailar desde que te quiero", un mensaje lleno de sentimientos, donde la joven demuestra lo enamorada que está de su novio.

Aunque Alma no es muy activa en las redes no duda en mostrar su amor por él, y con cada imagen que comparten se puede ver lo enamorados y felices que están. Y a pesar de que los rumores de embarazo de la joven siguen presentes, la pareja no ha mencionado nada al respecto, y parece no importarles mucho el tema.

