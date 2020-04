Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo, se ha sincerado por fin sobre la relación que tuvo con su padre, Chiqutete. Lo ha hecho a través de su canal año y medio después del fallecimiento del artista.

La joven ha querido aclarar algunos rumores, como por ejemplo, el que circula sobre la herencia del cantante: "¿Qué herencia? ¿A ustedes les han llamado para alguna herencia? A mí no. Ni quiero ni me interesa. ¿Qué herencia? Ya sabéis que cómo fue la relación con mi padre".

Alma ha querido zanjar este tema diciendo: "En mi caso, conmigo, ha sido nula. ¿El por qué? No lo sé. Y me quedaré sin saberlo el resto de mi vida. No quiero entrar mucho en este tema, pero yo no me he peleado con nadie y a mí no me ha llamado nadie. Nada de nada".

Y también ha querido resolver las dudas sobre si ha pedido la pensión de orfandad: "¿Si pedí la pensión de orfandad? Pues sí, porque me corresponde. Soy huérfana de padre. Creo que me corresponde. ¿Le hago daño a alguien? ¿Pagáis ustedes la orfandad? Me la da el Estado y es un Derecho que tenemos todos los que hemos perdido a un padre".

