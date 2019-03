Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo que es un clon de su madre

Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo, acaba de celebrar su 18 cumpleaños. La joven es un auténtico clon de su madre, y no hay nada más que ver las fotos que comparte en las redes sociales para darnos cuenta de ello.

Raquel no puede estar más orgullosa de su hija, de ahí que le haya dedicado unas preciosas palabras para felicitarla. La relación entre ambas es muy cómplice, además están muy unidas. Con quien no mantiene tan buena relación Alma es con su padre, Chiquete, ya que se separó de su progenitora cuando tan sólo tenía tres años.

“Casi no lo conoce, ni él a ella”, aseguraba Raquel en una entrevista para Semana. “No se da el caso de que Alma eche de menos al padre del que dejó de tener conciencia siendo pequeña. Esa figura para ella la ha ocupado su abuelo”, declaraba.

A Alma no le gusta la televisión ni quiere ser artista como su padre o su hermano Manuel: “Quiere estudiar Derecho y opositar para Notaría”, decía Bollo, y añadía: “Es muy responsable. Es mi calcomanía, pero mucho mejor que yo. Tiene una personalidad tremenda y, aunque compartimos temperamento, es más valiente y no le da miedo a decir que no. Tiene las cosas claras y la cabeza muy bien amueblada”.