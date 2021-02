Más información Lo que hay detrás de la mención de Kim Kardashian a Alfred García

Alfred García es uno de los artistas a los que no le gusta estar expuesto mediáticamente a no ser que sea por su carrera musical. Desde que salió de la academia de 'Operación Triunfo' el cantante comenzó a alejarse de los medios y se volcó por completo en su música, aunque durante este tiempo ha acaparado los focos después de que saliera a la luz su supuesta relación con Anajú.

Aunque hace más de un año, después de publicar su libro, el cantante aseguró que iba a dejar a un lado la música y centrarse en él ya que no estaba pasando por uno de sus mejores momentos. Pero fue hace unos meses cuando el escritor Albert Espinosa se puso en contacto con él para que se convirtiera en 'un espabilado' y le pusiera voz a la banda sonora a la serie que había escrito.

Con motivo de la emisión de la serie 'Los Espabilados', el cantante quiso hablar de su vuelta. "Intentaba llevar una vida normal, pero no podía hacerlo, entonces esa fue un poco la declaración de intenciones por la que ahora mismo estoy preparado por si eso pasa. Ser uno mismo es suficiente, entonces para mí es la clave de todo", confesaba el artista tras ser preguntado por su ausencia mediática.

Alfred está muy agradecido con el escritor catalán, ya que es un fiel admirador suyo y mantienen una estrecha relación desde hace varios años. "Unos meses antes de conocerle yo sufrí un bache en mi vida donde tuve un cuadro depresivo y sus libros me ayudaron tanto como la música", explicaba el cantante, y de ahí que no pudiera decirle que no a la propuesta de su amigo.

Por último, el artista ha hablado de sus futuros proyectos y, aunque no ha adelantado nada sobre lo que se trae entre manos, ha explicado que es el resultado de todo lo que lleva preparando desde hace un año y medio, ya que necesitaba encontrar esa tranquilidad que no tenía hasta el momento.

