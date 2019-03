Alfonso Díez, Jesús Aguirre y Luis Martínez de Irujo, los tres hombres que llevaron al altar a la duquesa de Alba

La Duquesa de Alba ha sido siempre una gran conquistadora de corazones. "No ha habido ni un solo hombre de los que me han interesado que se me haya resistido", escribía la duquesa de Alba en su libro 'Yo, Cayetana', y así ha sido no ha habido hombre que no haya caído rendido a los pies de doña Cayetana.

Muy jovenctia, la duquesa de Alba obedecía las instrucciones de su autoritario padre que la obligó a romper su noviazgo con el torero Pepe Luis Vázquez para casarse con Luis Martínez de Irujo el 12 de octubre de 1947. Con su primer marido la duquesa tuvo sus seis hijos, quienes la han acompañado hasta el final de sus días: Carlos, heredero directo de la Casa de Alba, Alfonso, Jacobo, Fernando, Cayetano y Eugenia.

En 1978, seis años después de la muerte de Luis, contrajo matrimonio con Jesús Aguirre, un enlace que provocó las discrepancias entre la opinión social, y el cual falleció en 2001 dejando así a la Duquesa viuda de nuevo.

Pero un tercer hombre quedaba por llegar a la vida de Cayetana: Alfonso Díez. Al que muchos, incluso sus hijos, tacharon de cazafortunas pero el amor de la Duquesa le hizo contraer matrimonio en octubre de 2011. Un último marido que le ha dado a doña Cayetana el amor que necesitaba en estos últimos años y quien no se ha separado de ella hasta el final de sus días.