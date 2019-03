PREMIERE DE LA PELÍCULA 'EL BAR'

Blanca Suárez revolucionó hace unos días el Festival de Cine de Málaga junto a Mario Casas para presentar 'El Bar', la nueva película de Álex de la Iglesia que se estrena el 24 de marzo. Anoche su compañero de batalla no estuvo presente, pero sí su chico, Joel Bosqued, que quiso acompañar a la actriz en una noche tan especial, aunque no posaron juntos sobre la alfombra roja. Blanca se rodeó del resto del elenco de la película así como de compañeros y amigos en esta premiere en la que no faltaron rostros tan conocidos como los de Hiba Abouk, Angy Fernández, Ana Polvorosa o Luis Fernández, entre muchos otros. ¿Quieres ver quién no quiso perderse esta cita cinematográfica?