Álex Lequio ingresaba hace unos días en el hospital. Entre rumores de recaída por el cáncer contra el que lleva luchando durante los dos últimos años, el joven llegaba a la Ruber Internacional acompañado de su madre, Ana Obregón.

Esta quiso transmitir un mensaje de calma cuando los reporteros le preguntaron a las puertas del centro sobre el estado de salud de su hijo: "No hay nada que decir, mi hijo está bien, está tranquilo y ya está. No tiene nada que ver con una recaída", aseguraba Ana, que no se ha separado de él ni un solo segundo.

Otro que también ha estado yendo y viniendo constantemente al hospital ha sido Alessandro Lequio, que daba el parte a los periodistas tras una de sus visitas a su hijo.

Ahora ha sido el propio Álex el que ha reaparecido en las redes sociales y ha roto su silencio de los últimos días. Lo ha hecho con un motivo muy especial: felicitar a su abuelo por su 94 cumpleaños. "Felices 94 a mi fondo de pantalla desde que entendí el valor de la constancia", ha escrito junto a una foto en la que aparece de niño navegando junto a su abuelo.

La felicitación de Álex Lequio a su abuelo | Instagram Stories Álex Lequio

Ana también ha querido felicitar a su padre en una fecha tan especial: "Querido papá doy gracias por poder celebrar todos juntos tus 94 años. Eres y siempre serás mi brújula en la vida. Te quiero infinito jovencito. ¡¡Feliz 94!! Por muchos años más".

