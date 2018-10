Álex Lequio rompe su silencio y se pronuncia tras la entrevista de su madre Ana Obregón

Después de que Álex Lequio haya regresado a España tras estar varios meses en Nueva York donde ha recibido un fuerte tratamiento contra el cáncer en el Memorial Sloan Kettering Cancer de Nueva York, su madre, Ana Obregón, ha decidido hablar por primera vez y ha concedido una entrevista a ¡Hola!

Un reportaje donde Ana comparte los duros momentos que han vivido por esta terrible enfermedad y cómo recibió la noticia más dura de toda su vida.

Tras esta conmovedora entrevista, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha querido pronunciarse a través de las redes sociales agradeciendo todo el apoyo recibido y ha revelado la razón por la que no ha estado junto a su madre en este reportaje hablando del cáncer que padece.

"Muchísimos me habéis pedido por privado que comparta con vosotros la parte de mi experiencia con el cáncer que no menciona mi madre en la entrevista de Hola. Tal y como ha dicho mi madre en la entrevista, es muy duro y todavía no estamos preparados", explica Álex a través de su cuenta de Instagram.