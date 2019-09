Álex Lequio ha pasado un gran verano, y es que después de los duros momentos que atravesó este último año tras ser diagnosticado de cáncer, el joven ya se encuentra de lo más recuperado y ha anunciado la feliz noticia de que las últimas pruebas a las que se ha sometido han arrojado resultados muy positivos.

El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio está inmerso de lleno en un proyecto solidario al que ha llamado Caring que busca recaudar dinero para ayudar a personas enfermas de cáncer, y lo cierto es que parece irle bastante bien. Sin embargo, también ha encontrado algo de tiempo para poder disfrutar en familia y con sus amigos.

De lo que no cabe duda es de que el joven tiene más motivos para sonreír que nunca, y justo por eso ha tomado la decisión de someterme a un pequeño retoque estético para poder lucir unos dientes perfectos. Aunque parece que a Álex se le olvidó comentárselo a su madre, la cual no ha dudado en echarle una 'pequeña bronca'. "Y me tengo que enterar por Instagram? Por qué no se lo cuentas a tu madre? Yo quieroooo!!!", le comentaba divertida la bióloga. ¡En el vídeo te enseñamos la imagen publicada por el hijo de la famosa presentadora y actriz!

