Álex Lequio publica su primera imagen y palabras tras conocerse su enfermedad

Álex Lequio ha roto el silencio desde que hace casi un mes se conociera el estado de salud que está atravesando. Después de meses de especulación sobre la enfermedad de su hijo, el pasado 5 de julio Alessandro Lequio reveló en una rueda de prensa que Álex está atravesando un cáncer y que el motivo de que lleve varios meses en Estados Unidos con su madre es el tratamiento al que se está sometiendo en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un prestigioso hospital especializado en esta enfermedad donde el doctor José Baselga lleva su caso.

Hace escasas horas el hijo de Ana Obregón por fin ha querido pronunciarse públicamente y ha utilizado su cuenta personal de Instagram para publicar una foto reciente de él y sus padres en las que se les ve con una actitud positiva, sonrientes y con gorras. El joven ha acompañado la imagen con sus padres de un bonito texto con el que ha querido agradecer a sus seguidores los mensajes de apoyo: "He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos", ha escrito Álex en la citada red social.

Su madre, Ana Obregón, está en todo momento con él y ha tomado la iniciativa de su hijo para también agradecer a sus fans el apoyo y pedir perdón por no haberse pronunciado antes. "Perdonad estos 4 meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo, cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día . Sé que está pesadilla acabará pronto. No vemos la hora de volver a España!", ha escrito la actriz en redes sociales. Como es de entender, Ana ha pasado unos meses muy duros en los que la actriz ha sido el mayor apoyo de su hijo.