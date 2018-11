Álex Lequio bromea junto a su padre Alessandro Lequio sobre su pelo

Álex Lequio es un ejemplo de superación para muchos. Desde que comenzó su lucha hace más de 6 meses ha estado rodeado por su principal apoyo, sus padres. Pero, sobre todo, se ha tomado todo siempre con mucho humor.

Hace unas semanas nos sorprendía con una publicación en la que decía sentirse un marciano cuando sus padres le visitaron con el típico uniforme de aislamiento de los hospitales durante un ingreso por bajada de defensas.

Ahora, el hijo de Ana Obregón nos ha vuelto a sorprender bromeando junto a su padre sobre su pelo: "Cuando salgamos y lleguemos hasta los caballos, recuerda una cosa.... espera un momento... no has visto a Leforce allí fuera, ¿verdad? ¿Leforce? No... Ah...bien. Solo ha sido un mal presentimiento. Nueva York - España – Australia. PD: Nunca pensé que llegaría un momento en el que tendría menos pelo que usted. Next Destination Turquía #DosHombres #MilDestinos #SoyUnMarciano #EstamosReady", añadía un sonriente Álex en su publicación.

Utilizando una cita de la película 'Dos hombres y un destino' le ha dedicado esta publicación llena de humor a su gran apoyo y padre, Alessandro Lequio.