La imagen más esperanzadora de Álex Lequio junto a sus padres ante su Navidad más especial

Álex Lequio ha concedido su primera entrevista desde que el pasado mes de marzo le diagnosticaron un cáncer. Lo ha hecho en exclusiva para la revista Hola, en la que aparece junto a sus padres, Alessandro Lequio y Ana Obregón, quiénes han sido un apoyo fundamental durante todos estos meses de lucha.

El joven empresario afronta su enfermedad con optimismo y humor, no quiere hacer un drama de su enfermedad: “Ni mis padres ni yo hemos perdido el sentido del humor. Somos una familia que nos reímos de todo y así vamos a continuar. Quiero normalizar la palabra cáncer”, asegura.

“Sigo siendo el chico despistado de siempre. Sigo siendo un bandido”, afirma antes de la llegada de su Navidad más especial. “Cuando me pasó esto, digamos que me di cuenta de que no podía confiar en que, después de este tren, vaya a pasar otro. Y ahora estoy como loco, intentando saltar y subirme a cada uno que pasa”, declara Álex.

Durante todo este tiempo tanto él como sus padres han formado un equipo unido, que ahora brinda por la felicidad de la llegada de un año nuevo desde la casa en la que ha vivido Álex toda su vida.