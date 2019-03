Alex Lecquio , sin pelos en la lengua en su rap ‘Mi escenario’

Alex Lecquio ha encontrado en el rap una manera de expresar cómo se siente. Ya conocíamos esta faceta del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, pero ahora en su nuevo tema titulado ‘Mi Escenario’ se despacha bien a gusto.

Alex lanza unas cuantas ‘pullitas’ para aquellos que siempre lo han calificado de ‘hijo de’ y contra los paparazzis que lo han ‘flasheado’ mordiendo micrófonos. Así de claro lo dice en su canción: “Soy adicto al micro si, lo siento papá. Ahora ya no le muerdo, le cuento la verdad”.

Pero no queda ahí la cosa. Deja bien clarito que es quién es pero no por eso va a dejar de hacer lo que le gusta: “Hago esto por hobby espero que no te importe. ¿O ya no te gusta porque pone Lecquio en mi pasaporte?”. A lo que añade: “Comenta si quieres que soy un maricón, un cabrón guión el niño de la Obregón”. Y por si nos queda alguna duda de su ‘plantarle cara’ a aquellos que le critican, señala: “Por unos principios me rijo en los cuales solo lo consigues si lo vales. El pequeño Alex contra un millón de subnormales”.

Vamos, que el chico se despacha bien a gusto. Por lo que vemos, desde que rompiera con Andrea Guasch, Alex se ha vuelto más ‘poeta’ que nunca. ¿Con qué tema nos sorprenderá próximamente?