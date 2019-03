Álex Lecquio se despacha a gusto con los medios españoles en un rap

Álex, de 18 años, y que acaba de iniciar su segundo curso en una conocida y exclusiva Universidad de EEUU, se ha sabido integrar muy bien en el ambiente americano y le ha dado por sacar su vena artística adentrándose en el mundo del rap.

El hijo de Alessandro Lecquio y la conocida bióloga y actriz, Ana García Obregón, aparece en un vídeo rapeando junto a sus amigos, quejándose del trato que ha recibido desde que nació por ser 'hijo de'. Es de todos sabido la mala uva que se gastaba el chaval, ya desde muy pequeño, cuando veía un micro o una cámara.

Pues ahora, años después, Álex ya no muerde micrófonos y prefiere decirlo todo a ritmo de rap. 'Game On' es el nombre del tema en el que el joven, junto con sus amigos Wase y J.Sánchez, se despacha a gusto con la televisión española. La verdad es que no tiene desperdicio ver el vídeo, donde Álex luce abdominales, gorra ‘ladeá’ y un estilo al rapear que nos deja boquiabiertos.

¿Qué pensará su moderna mamá? Conociendo a Anita seguro que estará súper orgullosa de su pequeño y en el próximo vídeo clip le acompañará bailando, como sólo ella sabe hacer. A lo mejor hasta se anima su chica a hacer los coros, Andrea Guasch. ¡Vamos! Una familia de lo más completa y que pronto podríamos ver haciendo bolos por Wisconsin o Las Vegas. Lo que deja claro con esta canción Lecquio Jr. es que no pisará España para dar conciertos... ¡Qué pena!