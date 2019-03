Álex de la Iglesia y su mujer, Carolina Bang, esperan a su segundo hijo

Álex de la Iglesia presentó esta semana su nueva película en un evento por todo lo alto organizado en los cines Capitol, en Gran Vía, en el que estuvo rodeado por algunos de los protagonistas del film que no dudaron en elogiar al director.

De la Iglesia respondió a algunas preguntas, entre las que destaca su futura paternidad. Y es que el cineasta y su mujer están esperando a su segunda hija, algo que ilusiona muchísimo al director quien está deseando ampliar la familia. "Otra niña para la casa. Este tema me preocupa, la idea era tener un niño, entonces igual no paramos hasta tener uno. Me veo con 15 niñas y diciendo vamos a intentar la 16 para ver qué pasa", decía con mucho humor.

Además, aseguró que aunque a él y a su mujer, la actriz Carolina Bang, les encanta estar rodeados de niños, creen necesario hacer las cosas con calma. En cuanto a su edad, asegura que no supone ningún problema para criar niños, de hecho asegura que la paternidad le está sentando muy bien y que lo que más le apetece es estar en casa cuidando a sus pequeñas.

Una feliz noticia que es el complemento perfecto para el excepcional momento que el director está viviendo en lo profesional, ya que se ha consolidado como uno de los directores más importantes de nuestro país.