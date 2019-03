Álex de la Iglesia y Carolina Bang llamarán a su primera hija en común Julia

Álex de la Iglesia es uno de los directores de mayor éxito de nuestro país. Su nombre siempre aparece entre los predilectos de los actores para trabajar con él y no nos extraña ya que sus proyectos suelen ser bien acogidos por el público y suele enlazar una película con otra. Pero esta vez, el cineasta no fue al estreno de una de sus películas sino al de 'Escuadrón Suicida' junto a su mujer Carolina Bang.

De la Iglesia habló de su próxima paternidad, tiene dos hijas fruto de su relación con Amaya Díaz, y reveló que ya tienen el nombre decidido: "La niña se va a llamar Julia y va a ser nuestra gran producción". El nacimiento de la pequeña coincidirá con el final de un rodaje, como tiene previsto. "Estaré cien por cien en el parto. Espero que no empiecen sin mí", dijo con humor. Además, parece que Carolina va a tener suerte ya que el director ha confesado "ya lo he hecho un par de veces (cambiar pañales y dar biberones), me divierte mucho, me encanta".

El director se encuentra en uno de sus mejores momentos. Además de que no para de trabajar, su próxima paternidad, ya tiene fecha de estreno para 'El bar', producida por Atresmedia Cine, que se podrá ver en los cines el 20 de enero. "El resultado es impresionante y los actores están como en ninguna de mis películas".