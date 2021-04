Álex González pillado con su nueva novia, una famosa influencer

Hace poco más de medio año se confirmaba la ruptura entre Álex González y la diseñadora Blanca Rodríguez, quienes llevaban algo más de un año de relación. Y es que a pesar de que fueron una de las parejas modelo de la cuarentena, ya que demostraban continuamente lo bien que les funcionaba la convivencia en común, los rumores de crisis se hicieron finalmente realidad y su ruptura no tuvo vuelta atrás. Sin embargo, por lo que parece, ahora el actor tiene ya nueva novia.

Y esta no es otra que la conocida influencer Rocío Camacho, quien cuenta con más de 700.000 seguidores en Instagram y con quien se empezó a relacionar al artista desde enero. Su conexión por redes sociales y su continuo intercambio de likes dieron la voz de alarma y, por si fuera poco, más tarde, un testigo aseguró haberlos visto juntos en una cafetería madrileña en la que intercambiaban miradas y sonrisas. Tanto fue así que el anónimo dijo que: "No paraban de sonreír, yo no sé si llegaron a hablar... Es que era todo el rato sonrisa". Y parece que ahora por fin ha salido a la luz de forma casi definitiva que efectivamente son novios.

Y es que ambos han sido pillados en un lujoso restaurante italiano de la capital disfrutando de una maravillosa velada, muy juntos y acaramelados, lo que podría demostrar que lo que existe entre ellos es algo más que una gran amistad. Y lo cierto es que su complicidad es imposible de ocultar.

Aunque, sin embargo, parece que aún habrá que esperar para que la nueva pareja de moda confirme finalmente su noviazgo, ya que ninguno de los dos ha compartido, de momento, ninguna foto junto al otro en sus redes sociales.