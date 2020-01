Álex González está viviendo su mejor momento sentimental, y es que el soltero de oro lleva saliendo con la diseñadora Blanca Rodríguez desde el pasado mes de agosto, y la verdad es que no puede estar más enamorado, y así lo manifestó en la presentación en Madrid del cortometraje con motivo del 150 aniversario de Moët Impérial: "Soy muy pudoroso con mi vida privada, pero tengo que decir que me enamora todo de Blanca, es una bellísima persona. Es preciosa, no solo por fuera, sino mucho más por dentro. Estoy muy contento".

La pareja se ha dejado ver en público en pocas ocasiones, pero la verdad es que el actor está muy ilusionado, tal y como nos dejó ver después de sus vacaciones en Grecia con su nuevo amor durante el verano.

Ahora la pareja ha dado la bienvenida al nuevo año desde México, y el actor se ha dejado ver así de sonriente en su cuenta de Instagram: "Cuando ella está detrás de las cámaras".

Sin duda, Álex no ha dudado en pregonar su amor a los cuatro vientos, y así de feliz le hemos visto al ser grabado por su novia, creadora de la firma 'Bleis Madrid'.

