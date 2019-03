Álex González: “Estoy loco por enamorarme”

Álex González ha pasado los últimos meses en Colombia, donde ha estado rodando su nueva pelicula, y en Estados Unidos, donde ha comenzado a rodar una nueva serie. El guapo actor está metido de lleno en el trabajo, y ahora ha venido a Madrid a pasar un par de semanas para ver a la familia y amigos y para promocionar el whisky Haig Club, del que ya fue imagen el año pasado cuando pudimos verle junto a David Beckham, icono globar de la firma.

En una entrevista para Chance el intérprete ha revelado lo que echa de menos cuando está fuera de España: “Mi familia y cosas muy tontas como el olor a tu panadería, un sabor, pero sobre todo la familia y amigos”. Lo que sí agradece es la tranquilidad y el anonimato: “Allí no me conocen ni en mi bloque. No me molesta cuando alguien me pide una foto por la calle, la gente siempre es muy cariñosa y sólo te dicen cosas bonitas. Pero recuperar el anonimato hace que te esfuerces más”.

Al otro lado de los mares su corazón sigue sin ser conquistado, pero Álex asegura que, aunque es uno de los solteros más cotizados de nuestro país, tiene ganas de encontrar el amor: “Es para mí el motor que mueve el mundo, soy un romántico. Estoy loco porque alguien me arrebate y enamorarme”, asegura.

Además, declara que tiene ganas de formar una familia: “Eso es algo que me planteo a veces, sobre todo porque tengo una edad. Me gustaría ser padre, formar una familia. Nunca es el momento, ahora no lo es, y con la vida que he tenido los últimos meses he pensado que no hubiera sido incompatible tener pareja, y no te digo familia”.

Pero el actor tiene muy claro cómo debería de ser la chica que le robe el corazón: “Que esté dispuesta a estar con un actor, que no somos fáciles. Me seduce alguien que me estimule intelectualmente y sexualmente. El sentido del humor también me seduce mucho”.