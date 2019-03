Álex Casademunt pide cuatro años de prisión para su ex Lucía Sánchez

EL CANTANTE HA PRESENTADO UN ESCRITO ACUSANDO A SU EX DE SEIS DELITOS

El pasado 10 de septiembre Álex Casademunt presentaba un escrito de acusación contra su ex. En este documento el cantante acusa a su ex de seis delitos, por los que solicita cuatro años de prisión y 26 meses de multa. Además en este documento, Álex pone en contexto al juzgado explicando en el escrito que ambos mantenían una relación abierta y esporádica. De momento el juzgado no ha tomado ninguna medida cautelar contra Lucía. ¿Qué pasará finalmente?