Álex Casademunt, desolado en 'Espejo Público' tras el fallecimiento de su amiga Adriana

Adriana, la joven venezolana que residía desde hace 6 años en España y que era amiga de Álex Casademunt y de Adrián Lastra, volvió a su país natal para ver a su familia, donde sufrió un accidente junto a sus padres. Estos hicieron un llamamiento enseguida en las redes sociales, pidiendo medicinas y ayuda médica, algo de lo que no disponían debido a la tremenda crisis que está abatiendo a Venezuela.

Casademunt, el concursante de Operación Triunfo, se enteró del suceso poco antes del concierto que iba a protagonizar junto con el resto de compañeros de la Academia, el famoso 'Reencuentro de OT'. "Siento impotencia porque no le voy a volver a esa cara y porque si estuviera en España, esto no hubiera ocurrido", ha confesado Álex en el programa de 'Espejo Público'.

El cantante ha asegurado que su amiga, que finalmente falleció, nunca había renegado de sus orígenes y que siempre se mostraba feliz al hablar de Venezuela, aunque las circunstancias de allí le obligaron a abandonar su país natal. Entre lágrimas y muy emocionado, el extriunfito ha contado cómo se enteró de la triste noticia.

"El día anterior al concierto estaba mirando las redes sociales de Marión Villarroel, una gran amiga de los dos. Vi la foto de Adriana, que necesitaba muchos medicamentos, no entendí nada… No lo entendía. Me puse en contacto con Marión y me lo contó. Nuestra amiga aguantó mucho, era muy fuerte, pero tuvieron que inducirle en un coma… Finalmente nos tuvo que dejar", ha recordado Álex.