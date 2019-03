Alex Casademunt desmiente haber amenazado a Lucía Sánchez con publicar videos íntimos con contenido sexual

La disputa entre Lucía Sánchez y Álex Casademunt continúa. Y es que si hace varios meses los ex tortolitos protagonizaban una pelea con policía incluida y que les ha llevado a los tribunales tras la detención de él, parece que la cosa está dando más de sí.

Hace tan sólo unos días, Lucia interpuso una demanda acusando al cantante de amenazarla con publicar dos videos de íntimos y de contenido sexual de los dos. Y no sólo eso, sino que además aseguraba en su denuncia que había sufrido agresiones previas a aquella noche.

El cantante por su parte no ha dudado en negar dichas amenazas. "Yo en mi vida he querido publicar nada y todo lo que tengo lo tiene la jueza y mi abogada, no tengo nada que ocultar", aunque sí reconoció la existencia de esos vídeos. "Nos hicimos unos vídeos en su momento, los tengo yo y los tiene ella", sentenció.