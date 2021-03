'Dos hombres y un destino', la conocida canción que enfrentó a Álex Casademunt y David Bustamante 20 años después

Álex Casademunt fallecía este pasado 2 marzo en un accidente de tráfico mientras circulaba en moto. Nada más conocerse la noticia a través de una polémica filtración por parte de uno conocido de los sanitarios que ha atendido al extriunfito, los seguidores del cantante estaban esperando que la familia de él lo confirmara, ya que nadie quería creer lo que estaba pasando. Finalmente, ha sido confirmado por su agencia de representación Telegenia.

A través de las redes sociales no solo sus compañeros de profesión y amigos le han querido dejar unas palabras al artista, sino también numerosos seguidores de 'Operación Triunfo' han mostrado su asombro y por ello han querido recordar algunos de sus mejores momentos durante el concurso.

Uno de esos momentos que se quedó grabado en la retina de los fans de OT fue sin duda cuando David Bustamante y el catalán interpretaron 'Dos hombres y un destino'. Y es que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las canciones que más ha marcado la carrera musical de los dos cantantes, hasta tal punto que el de Cantabria en su último disco ha versionado el tema que interpretó junto a su amigo.

Al parecer, esto fue algo que no le sentó muy bien a Álex, ya que como bien explicó en sus redes sociales se sintió defraudado después de que nadie se pusiera en contacto con él para informarle de ello. "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada…, es una gran canción y me alegro de que suene de nuevo… pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño… jajaja muchos éxitos", decía el cantante en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el exmarido de Paula Echevarría a pesar de no hacer declaraciones al respecto desde que se avivara la polémica, nada más conocer la noticia del fallecimiento de su compañero le ha querido dedicar unas palabras desde sus redes sociales: "¡No es justo! No puedo… ¿Por qué? ¡Qué alguien me diga que es mentira! ¡Había quedado, teníamos planes! Tocado y hundido… Te quiero hermano".

Seguro que te interesa...

Chenoa, David Bisbal o Natalia Rodríguez, completamente devastados tras la muerte de Álex Casademunt: "Decidme que es mentira por favor"