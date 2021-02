David Bustamante probablemente se encuentre en uno de sus mejores momentos tanto profesional como personal y así lo está demostrando en su cuenta de Instagram. El cantante va a cumplir 20 años desde que inició su carrera musical después de su participación en 'Operación Triunfo', y para celebrarlo ha decidido publicar un disco donde recopila las canciones que han marcado su carrera.

Entre los temas que ha incluido en el disco está 'Dos hombres y un destino', ya que fue una canción que marcó su trayectoria musical y siempre le ha acompañado en todos sus conciertos, por lo que no podía faltar en este álbum. El cantante ha lanzado la canción en solitario y esto ha llamado la atención, ya que es un tema que interpretaban él y su compañero en la academia, Álex Casademunt.

Por su parte, el que fue miembro de Fórmula Abierta no se ha mordido la lengua y se ha pronunciado al respecto. "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… es una gran canción y me alegro que suene de nuevo… pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño… jajajaj muchos éxitos", compartía el cantante en su cuenta de Twitter respondiendo a la publicación donde su compañero lo anunciaba.

Rápidamente son muchos los seguidores que se han pronunciado al respecto. "Totalmente de acuerdo contigo, eras esencial es ese tema", le ha comentado un seguidor al extriunfito. Aunque hayan sido muchos los mensajes que ha recibido de apoyo, hay algunos seguidores de Bustamante que han defendido a su ídolo haciendo referencia a que la lleva cantando toda su vida y es no significa que cada vez que lo haga le tenga que enviar un mensaje.

