Desde que Álex Adrover y Patricia Montero se conocieron durante el rodaje de 'Yo soy Bea' hace ya catorce años, no se han vuelto a separar. Y es que tanto el actor como la actriz son muy dados a expresar sus sentimientos por redes sociales, lo que permite hacer un seguimiento de lo bien que le va a la pareja y también sirve para conocer todos los detalles de su relación, como los de sus inicios, que así los transmitía la valenciana en su aniversario de noviazgo el pasado noviembre "Hace 14 años conocí un mallorquín que me cambió la vida. Esas largas esperas entre secuencia y secuencia, se convirtieron en charlas, risas y confesiones, que nos hicieron conocernos muchísimo. Quien iba a imaginar que nos convertiríamos en compañeros de viaje".

Y lo cierto es que su relación está más que afianzada: ya tienen dos hijas, Lis y Layla, y están prometidos desde 2017. De hecho, el pasado año sería cuando se iba a celebrar su boda pero la pandemia mundial hizo que la pospusieran para poder celebrarla con familiares y amigos y, por supuesto, por todo lo alto. Esto que seguro que fue un golpe para la pareja, no ha hecho que la ilusión para estar juntos disminuya, lo que se ve reflejado en los continuos posts que comparten haciendo referencia a una maravillosa vida familiar.

Será por eso que una vez más han querido hacer público su amor. Esta vez ha sido el actor quien, mediante una imagen en la que ambos salen de lo más cariñosos mientras él le da un beso en la mejilla y disfrutan de una espectacular puesta de sol, ha decidido escribir un precioso mensaje dedicado a la madre de sus hijas: "Me encanta su cara de niña traviesa. Hace tiempo que una de las preguntas más recurrentes es "¿cómo podéis llevar tanto tiempo juntos y seguir así de enamorados?" Creo que la respuesta es, entre muchos otros componentes, que no dejamos nunca de ser niños, y vemos la vida con la misma curiosidad que un niño de 5, love you my love".

Ahora sólo queda esperar a la próxima muestra de amor de la pareja que, de seguro, será pronto.

Seguro que te interesa...

El tremendo problema que ha sufrido Patricia Montero con su cuenta de Instagram