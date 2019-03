Alessandro Lequio y María Palacios presentan a su hija Ginevra, la nueva novia de Hugo Silva y y el descuido playero de Miriam Giovanelli, en las portadas del corazón

La revista Hola trae la portada que todos esperábamos: la presentación en sociedad de la pequeña Ginevra, la hija de Alessandro Lequio y María Palacios. Un amplio reportaje fotográfico confirma que el bebé es una auténtica ricura y que sus padres, al menos en fotos, están la mar de felices juntos. Además, en esta publicación también podemos ver la inesperada ruptura de Genoveva Casanova y Jose María Michavila.

En Cuore descubrimos el nuevo amor de Hugo Silva: la actriz Marta Guerras. La pareja estuvo disfrutando de una jornada playera en la que compartieron confidencias y gestos de lo más cómplices. En esta revista también podemos ver el descuido playero de Miriam Giovanelli, que se queda con el pecho al aire mientras se cambia a orillas del mar, el topless de Sandra Barneda o el repaso a nuestras celebs en bikini, tanto por delante como por detrás.

InTouch nos trae los bikinis más horroríficos de las famosas. Además, en portada también podemos ver la advertencia del amigo especial de Simone Biles a Zac Efron, la defensa de Malena Costa contras las críticas a su cuerpo, y a Adele pidiendo perdón a cara lavada tras tener que cancelar un concierto.

La fabulosa casa de María Teresa Campos se convierte en el tema central de la revista Semana. Todos los pendientes de verano la reina Letizia, Froilán feliz junto a su chica Marta y la última escapada de Ana Rosa a la playa, se convierten en las noticias de portada.

Las críticas a favor y en contra de Las Campos son la portada de Lecturas. Además, las declaraciones de Olvido Hormigos tras la reciente paternidad de Alessadro Lequio y Aramís Fuster, a punto de morir en un hotel.

Terelu Campos habla en exclusiva para Diez Minutos: “No me da vergüenza que mi hija me vea hablar de novios”. Por otro lado, las familiares vacaciones de Olvido Hormigos en Ibiza y el ex de Lolita Flores, Pablo Durán, que será padre en diciembre junto a la conocida bailaora La Talegona.