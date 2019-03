Aless Gibaja y Andrea Janeiro pasan una divertida tarde juntos en Madrid

A finales de febrero, los Gemeliers celebraron su 17 cumpleaños con una gran fiesta de etiqueta a la que invitaron a multitud de 'hijos de' y a celebrities del momento. Entre los asistentes, nos topamos con Aless Gibaja, el pintoresco influencer de moda en las redes sociales, y con Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban y Jesulín.

Pero al parecer, estos dos invitados VIP no solo se conocen por estar dentro del círculo de Jesús y Daniel Oviedo, sino que tienen una buenísima relación de amistad entre ellos. Así, el pasado sábado 12 de marzo se juntaron para tomarse un café en Starbucks y no dudaron en compartir su felicidad en las redes sociales.

"With my baby love!!!! @andreajaneiroo", escribió Gibaja junto a una foto de ambos pasándoselo en grande en Twitter. Andreíta no quiso quedarse atrás, pues también subió un selfie con su 'bebé' con el mensaje "Con mi súper baby! Te quiero!". Seguro que Aless le dio uno de sus famosos 'súper consejitos' y le alegró la tarde a la hija de Jesulín. ¡Siempre smile!