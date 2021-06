Alejandro Speitzer publica un mensaje tras lo que ha dicho Ester Expósito sobre él

Más información Así es la doble argentina de Ester Expósito que está arrasando en las redes

A pesar de que recientemente Ester Expósito y Alejandro Speitzer han demostrado la buena relación que mantienen tras su ruptura después de que el actor mexicano publicase una foto de los dos juntos durante un evento organizado por Bulgari en Milán donde coincidieron demostrando así lo bien que se llevan aunque hayan roto, se han vertido unas informaciones sobre su ruptura que parecen aseguraban que habría sido de todo menos amistosa, unas noticias que Ester no ha dudado en desmentir públicamente a través de sus redes sociales.

Según TVNotas: "Ester agarró las cosas de Álex, las metió en maletas, se las aventó al pasillo del edificio y le gritó: 'Quiero que te vayas, ¡eres un mantenido!'".

Algo que la propia intérprete ha desmentido a través de un Stories de Instagram asegurando que es completamente falso: "Me parece lamentable la información absolutamente falsa y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él. Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro". Y añade: "Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Lxs que están o hemos estado cerca de él lo sabemos. Solo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre, independientemente de que sea mi pareja o no".

El mensaje de Ester Expósito | Instagram Stories Ester Expósito

Tras estas declaraciones, el intérprete mexicano no ha dudado en pronunciarse (también a través de un Stories) agradeciendo a su exnovia su defensa y las palabras que ha publicado sobre él: "Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defines; el cariño, admiración y respeto es mutuo. Infinitas gracias por estar".

El mensaje de Alejandro Speitzer | Instagram Stories Alejandro Speitzer

Un intercambio de mensajes con el que vuelven a demostrar que a pesar de su ruptura el cariño que hay entre los dos es enorme y ningún rumor va a acabar con él.

