Alejandro Sanz vive inmerso actualmente en una gran gira que casi no le permite pasar tiempo con los suyos. De hecho, tal y como pudimos ver, le resultó imposible acudir a la graduación de su hija mayor, Manuela, aunque sí que asistió al baile, donde nos regaló unos preciosos momentos familiares. Sin embargo, parece que no todo es felicidad para el cantante, ya que según asegura en exclusiva la revista Corazón, su relación con Raquel Perera, y madre de sus dos hijos pequeños, Dylan y Alma, no pasa por su mejor momento.

El matrimonio de 8 años de la pareja podría haberse visto afectado por la presencia de una tercera persona por parte del cantante. Es más, la situación sería tan grave que ambos habrían cesado la convivencia desde hace meses.

De momento, ninguna de las partes se ha pronunciado, ya que como asegura la revista: "Raquel ha declinado hacer comentarios sobre su vida personal", aunque la mujer del cantante sí que fue vista en el concierto que Alejandro ofreció el 21 de junio en Elche, al que acudió junto a sus hijos.

¿Responderá Alejandro Sanz a estos rumores? Y es que el cantante pocas veces se queda callado, el es claro como el agua.

Seguro que te interesa...

Alejandro Sanz publica por primera vez una foto de sus cuatro hijos