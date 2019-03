Alejandro Sanz pide perdón públicamente a su hijo Alexander

El cantante Alejandro Sanz ha sorprendido a todos sus seguidores en las redes sociales con su última publicación de Instagram. En ella aparece una foto de su hijo Alexander en donde destaca el mensaje que acompaña a la instantánea.

Y es que, en el contenido de este texto el artista pide perdón públicamente a su hijo por haber cometido, según sus palabras, un "error imperdonable".

Todo se remonta a que el pasado viernes el joven de 15 años tenía una actuación de trombón, instrumento que toca, a la que Alejandro prometió que asistiría. Finalmente, el cantante se olvidó de ir debido a todos los proyectos de trabajo que tiene entre manos. Por lo que, al darse cuenta del fallo que había cometido Sanz ha decidido escribir estas palabras.

"Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto", empieza diciendo.

Para después, comentar lo mucho que lamenta este olvido: "Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú. Y porque Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto…".

Alejandro termina diciendo: "espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces 🙄 Te amo con locura. ❤️❤️❤️".

Sin duda un gesto que honra al intérprete pues muy pocos reconocerían de esta manera un fallo de este tipo.

Alexander nació en el año 2003 debido a una relación extramatrimonial que Alejandro mantuvo con la diseñadora y estilista puertorriqueña Valeria Rivera, mientras estaba casado con Jaydy Michel.