Los comentarios de Alejandro Sanz y Jaydy Michel tras ver esta foto de su hija Manuela

Manuela Sánchez, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, ha compartido una serie de instantáneas que no solo ha dejado atónitos a sus seguidores, sino que ha hecho las delicias de sus papás. La joven, de 19 años, desde que cumpliera la mayoría de edad, no ha dudado en compartir su vida a través de las redes y, sin duda, tanto el cantante madrileño como la modelo mexicana siempre son los primeros en alabar sus imágenes. Con estas tres, no iba a ser menos, y han querido dejarle unos bonitos comentarios.

"Clásico", es el mensaje que ha escrito la hija de los famosísimos en sus tres primeros planos. En la imagen en blanco y negro aparece luciendo un look de lo más antiguo, al que ha hecho referencia con su pie de foto, donde aparece sujetándose el rostro con las manos... ¡En el vídeo te la mostramos!

"Crece vida mía. Vive con pasión y cultiva tu mente y tu corazón... No escuches los ruidos, solo el canto pausado del tiempo recreándose en tu camino. Te amo y sigo tus pasos, callado pero atento", le ha escrito el artista en su último post, que, al poco, no ha dudado en responder su pequeña: "Creceré siempre a tu lado, y siempre con tu ejemplo. Te amo más".

Unas pocas horas más tarde, ha sido su madre quien también ha querido elogiar estas hermosas fotografías: "Me derrito contigo. #MiPrincesaHermosa bella en todos los sentidos. Te amoooooo", a las que Manuela ha contestado: "Yo más".

