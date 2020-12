Las tiernas fotos con las que Manuela y Rachel Valdés felicitan a Alejandro Sanz en el día de su cumpleaños

Un día antes de su cumpleaños, Alejandro Sanz hacía un pequeño y virtual viaje al pasado, compartiendo una fotografía de él mismo con unos cuantos años menos. Pero ojo, el cantante español no lo hacía desde un estado melancólico y de añoranza hacia su juventud o como comúnmente se suele decir, porque pensase que tiempos pasados siempre fueron mejores... Más bien todo lo contrario. Sanz adjuntaba a la imagen un mensaje bien claro en el que afirmaba sentirse muy afortunado por poder cumplir los años con la gente que más quiere y en el que según palabras textuales, confirmaba que "nunca sería más joven que hoy, pero sí más feliz".

Es evidente que a Alejandro no le asusta el paso del tiempo y es que seguramente cada día que pasa para él es una bendición, ya que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. En lo profesional sigue manteniéndose como uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional. Además, en su estreno como coach de 'La Voz' ha demostrado que casi todo lo que toca se convierte en oro, puesto que la pasada edición de este programa ha cosechado un éxito brutal.

En el ámbito personal, el cantante no puede negar que lo tiene todo. Desde hace un año y medio comparte su vida sentimental con la artista contemporánea, Rachel Valdés, con quien ha conseguido establecer una relación muy sana, sólida y que destila amor. Por otro lado, Sanz cuenta con todo el amor y la admiración de sus cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma. Precisamente, estos dos últimos de nueve y seis años respectivamente, se han mudado a España para poder estar cerca de su padre. De hecho y como se puede intuir por el video soplando las velas que colgaba el cantante hace unas horas, seguramente pudieron disfrutar juntos de una maravillosa celebración familiar en Madrid.

Lo que no sabemos es si su hija mayor, Manuela, de 19 años de edad, pudo pasar un día tan especial en compañía de su padre o no no. De lo que sí estamos seguros es de que la primogénita de Sanz, le tuvo muy presente durante un día tan señalado para él. Así lo demostró en las redes, dedicándole unas tiernas fotografías que acompañaba con las siguientes palabras: "Feliz vida al que me la dio. Te amo con locura". Por su parte, Rachel Valdés también le felicitó con un mensaje muy especial, el cual colgaba junto a unas bonitas instantáneas en su cuenta de Instagram. Si quieres ver las congratulaciones que le dedicaron al cantante dos de las mujeres más importantes de su vida, solo tienes que pinchar en el video que te adjuntamos un poquito más arriba.

