Alejandro Sanz se despide de Twitter con este enigmático mensaje

Alejandro Sanz es uno de los artistas más importantes de España y con más seguidores en las redes sociales. De hecho el cantante es bastante activo en Twitter e Instagram por lo que ha extrañado bastante la última publicación que ha hecho en la app del pajarito donde ha anunciado que su marcha de la misma.

"Creo que voy a estar un poco ausente en Twitter por un tiempo… o para siempre... no sé", escribía. Un mensaje un tanto extraño con el que no aclara el motivo de esta determinante decisión. Para poco después desaparecer el tuit de la red social.

El mensaje de Alejandro Sanz con el que informa de su ausencia en Twitter | TW

Parece ser que el músico continúa con su actividad en Instagram donde ha compartido una foto suya donde informaba: "Listo para el siguiente disco… #libre #ladronasfuera #gentetóxicafuera #losas #música #LLM #vive #migente #somosmuchos #family #fam... cómo queréis que sea el siguiente disco?".

Nos sabemos si es porque está envuelto en su próximo trabajo por lo que ha decido llevar a cabo estas acciones. Aunque no ha sido el único mensaje enigmático que ha hecho estos días: "No me jodan. Yo no lo haría", decía el domingo por Instagram.