Alejandro Sanz ha confirmado que no habrá un segundo concierto en Madrid

Media hora necesitaron los fans de Alejandro Sanz para agotar el aforo cercano a las 50.000 personas que cogen en el estadio Vicente Calderón, donde el artista celebra el próximo 24 de Junio el 20 aniversario de su álbum 'Más'. Tras la gran desilusión de miles de personas que no pudieron conseguir una entrada, el público pidió una segunda fecha para poder disfrutar del concierto. "Un segundo concierto no, de momento no. Hemos mirado de todo, hasta abrir cines, pero estamos pensando en ofrecerlo en streaming para que todo el mundo pueda disfrutarlo", explicó Sanz en una entrevista radiofónica.

"No es justo que unos pocos se aprovechen de las ilusiones de muchos, por eso pido a mis compañeros que se unan a esta alianza y que exijamos a nuestras autoridades que pongan en marcha los mecanismos necesarios para evitar la reventa", explicaba Sanz tras la reventa masiva de sus entradas.

"No hace más que perjudicar a todo el sector y, en especial, a los consumidores", por lo que considera también que se trata de una "estafa a los fans". "Las plataformas de reventa por Internet hacen creer a los fans que comprar entradas en sus web es 100 % legal y seguro, pero eso es mentira. En muchos casos las entradas que se venden están anuladas porque infringen la prohibición de reventa del promotor o porque son entradas falsificadas (duplicadas) y las plataformas no tienen ningún medio para controlar las falsificaciones", añadía el cantante.