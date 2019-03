Alejandro Sanz abandona a su representante de toda la vida, Rosa Lagarrigue, tras hacer una auditoría de sus cuentas

La relación profesional entre Alejandro Sanz y su representante de toda la vida, Rosa Lagarrigue, se ha roto según publica LOC. El artista y su mánager llevaban juntos 25 años y, tal y como recoge el medio, parece ser que el motivo se debe a que Sanz sospechaba desde hacía un tiempo que sus cuentas no cuadraban.

"Ordenó una auditoría y los resultados no debieron de gustarle porque la decisión fue fulminante", explica una fuente. Además de añadir que el encontronazo sucedió hace apenas unos días, a mediados de mayo.

Rosa Lagarrigue es una de las profesionales más importantes y poderosas en nuestro país dentro de la industria musical y, además de llevar la carrera de Alejandro también representa a Malú o Raphael entre otros grandes artistas.

La agencia de Lagarrigue, RLM, ha confirmado a LOC a través de un portavoz que ya no trabajan con Alejandro Sanz, aunque no han querido hacer comentarios sobre las razones de esa decisión. Esta ruptura llega justo en mitad de la gira 'Sirope' del cantante y parece ser que va a ser una persona de confianza quien se haga cargo de los asuntos de Sanz, aunque no va a ser su mujer Raquel Perera, tal y como ha confirmado un portavoz.